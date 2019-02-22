Bülent Yıldırım 1 yıl sonra derbi yönetecek
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Bülent Yıldırım 1 yıl sonra derbi yönetecek

Son derbisine 17 Mart 2018 tarihinde Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve 0-0 sona eren derbiyi yöneten Bülent Yıldırım 1 yıl sonra yeniden bir derbide düdük çalacak.

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22 Şubat 2019 , Cuma
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