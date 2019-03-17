Bülent Korkmaz: "Hem iyi oynadık hem de kazandık"
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Alanyaspor maçını iyi oynayarak kazandıklarını vurguladı. Alanyaspor yardımcı antrenörü Murat Şahin de "Basit goller yedik " yorumunda bulundu.
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