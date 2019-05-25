Bülent Korkmaz: "F.Bahçe maçı tüm sezonun..."
Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'yle oynayacakları karşılaşmayı sezonun tüm emeğinin karşılığının alınacağı bir mücadele olacağını ifade etti.
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