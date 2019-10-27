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"Bu mağlubiyet Fatih Terim'e yazar"

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçı Fotomac.com.tr editörleri Tarık Demir ve Görkem Ağgündüz statta izledi ve mücadelenin ardından yorumladı.

ÖNE ÇIKAN YORUMLAR:

Maçın kazananı Beşiktaş'tan çok Abdullah Avcı oldu.

Beşiktaş'ta bugün Atiba ve Caner performanslarıyla takımın kazanmasında önemli rol oynadı.

Kadro dışı bırakılması gereken Belhanda ilk 11'de takıma el freni olarak kullanıldı.

Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'a değil Fatih Terim'e yazar.

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27 Ekim 2019 , Pazar
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