"Bu mağlubiyet Fatih Terim'e yazar"
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçı Fotomac.com.tr editörleri Tarık Demir ve Görkem Ağgündüz statta izledi ve mücadelenin ardından yorumladı.
ÖNE ÇIKAN YORUMLAR:
Maçın kazananı Beşiktaş'tan çok Abdullah Avcı oldu.
Beşiktaş'ta bugün Atiba ve Caner performanslarıyla takımın kazanmasında önemli rol oynadı.
Kadro dışı bırakılması gereken Belhanda ilk 11'de takıma el freni olarak kullanıldı.
Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'a değil Fatih Terim'e yazar.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ı yıkan haber! İşte Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi
- Beşiktaş'ta ocaktaki ilk yolcu belli oldu!
- Trabzonspor ve Beşiktaş 11'leri belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz
- UEFA'da Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! İşte en güncel UEFA ülke sıralaması
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı depremi! İstifa...
- Ve Sergen Yalçın'dan son dakika Beşiktaş açıklaması!
- Adem Ljajic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!
- Aboubakar Kartal'a! Böyle duyurdular...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.