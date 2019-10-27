"Bu mağlubiyet Fatih Terim'e yazar"
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası fotomac.com.tr editörleri Tarık Demir ve Görkem Ağgündüz dev derbiyi değerlendirdi.
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