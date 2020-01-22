BtcTurk Yeni Malatyaspor Tolunay Kafkas ile anlaştı!
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'a mağlup olmalarının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmıştı. Sarı-siyahlı takım yeni teknik direktör olarak Tolunay Kafkas ile büyük ölçüde anlaştı.
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