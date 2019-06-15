Brezilya'nın 21'lik yeteneği: Richarlison
Copa America'nın ev sahibi Brezilya'da dikkatle izlenmesi gereken isim olarak Everton'ın forveti Richarlison ön plana çıkıyor.
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