Brezilya'da Verstappen kazandı
Formula 1'de sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'sini Hollandalı Max Verstappen kazandı.
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