Brescia Zajc'a talip oldu - Son dakika Fenerbahçe videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Brescia Zajc'a talip oldu

Brescia Zajc'a talip oldu

İtalyan kulübü Brescia, Fenerbahçeli Zajc için harekete geçti. Serie A'da küme düşme hattında bulunan Brescia'nın, Sloven yıldız için sarı lacivertlilerin kapısını çaldığı öğrenildi.

Zajc için ilk adımı atan İtalyan ekibinin, Fenerbahçe'ye oyuncunun bonservis bedelini sorduğu belirtildi. Sarı lacivertli ekibin tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro istediği, Brescia'nın ise 3 milyon Euro civarında bir bedeli gözden çıkardığı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer edilen Zajc, Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başaramadı... Geçtiğimiz ay da sakatlık geçiren 25 yaşındaki oyuncunun şubatta sahalara dönmesi bekleniyor...

Fenerbahçe'de bu sezon 5 maça çıkan Miha Zajc'ın İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi...

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
05 Ocak 2020 , Pazar
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN