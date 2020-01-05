Brescia Zajc'a talip oldu
İtalyan kulübü Brescia, Fenerbahçeli Zajc için harekete geçti. Serie A'da küme düşme hattında bulunan Brescia'nın, Sloven yıldız için sarı lacivertlilerin kapısını çaldığı öğrenildi.
Zajc için ilk adımı atan İtalyan ekibinin, Fenerbahçe'ye oyuncunun bonservis bedelini sorduğu belirtildi. Sarı lacivertli ekibin tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro istediği, Brescia'nın ise 3 milyon Euro civarında bir bedeli gözden çıkardığı aktarıldı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer edilen Zajc, Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başaramadı... Geçtiğimiz ay da sakatlık geçiren 25 yaşındaki oyuncunun şubatta sahalara dönmesi bekleniyor...
Fenerbahçe'de bu sezon 5 maça çıkan Miha Zajc'ın İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi...
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