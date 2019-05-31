Brahimi'nin şartları ağır
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Yacine Brahimi'nin maliyeti sarı lacivertli yönetimin planlarını bozdu.
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