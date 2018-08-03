Brad Guzan ile maç oynanırken röportaj yapıldı!
İtalya Serie A takımlarından Juventus ile ABD'nin MLS All-Star kadrosu arasında yapılan hazırlık maçında ilginç bir olay yaşandı. MLS All-Star'ın kalesini koruyan Brad Guzan'a takılan mikrofon sayesinde karşılaşma devam ederken maçı anlatan sunucuyla iletişim kurması sağlandı.
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