Brad Guzan ile maç oynanırken röportaj yapıldı!

İtalya Serie A takımlarından Juventus ile ABD'nin MLS All-Star kadrosu arasında yapılan hazırlık maçında ilginç bir olay yaşandı. MLS All-Star'ın kalesini koruyan Brad Guzan'a takılan mikrofon sayesinde karşılaşma devam ederken maçı anlatan sunucuyla iletişim kurması sağlandı.