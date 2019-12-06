Böyle Motivasyon Konuşması Görülmedi!
Bölgesel Amatör Lig'de 5 Temmuz İskenderunspor'u konuk eden Ceyhanspor Adana'da takım kaptanı Murat Çaydemir'in maç öncesi soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada gündem oldu. Bu konuşma sonrası Ceyhanspor Adana, 5 Temmuz İskendersunspor'u 5-0 mağlup etti.
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