Borussia Dortmund Erling Haaland transferini böyle duyurdu
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, 2020'ye sayılı günler kala yılın transferini resmen duyurdu... Sarı-siyahlılar Avrupa'nın yükselen değeri olarak gösterilen Erling Haaland ile sözleşme imzaladı. Alman devi transfer için RB Salzburg'a 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Avrupa'da yılın transfer bombasını Bundesliga ekibi Borussia Dortmund patlattı.
Borussia Dortmund'un resmi olarak yaptığı açıklamda, Red Bull Salzburg takımında forvet pozisyonunda görev yapan Norveçli futbolcu Erling Braut Haaland ile resmen anlaşma sağlandı. Buna göre Dortmund'un 19 yaşındaki golcü için 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeceği belirtildi.
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