Bolupor 0-2 Fenerbahçe (Maç özeti izle)
Fenerbahçe, Bolu'da oynanan hazırlık maçında Boluspor'la karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında rakibi Boluspor'u 2-0 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini Moses ve Tolga Ciğerci kaydetti.
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