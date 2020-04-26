Boateng'den flaş itiraf! "Beşiktaş'ta..."
Beşiktaş'ın sezon başında Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlı takımda kendini yeniden bulduğunu söyledi.
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