Boateng'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a corona virüsü övgüsü: Önlemleri hemen aldı
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Kevin Prince Boateg, corona virüsü (koronavirüsü) ile ilgili yaptığı açıklamalarda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Ailesiyele beraber Sportweek'e konuşan Ganalı yıldız, yaptığı açıklamada, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan hemen gerekli önlemleri aldı. Önce İran ile sınır kapılarını kapattılar. Karantina mecburi değildi ama bazı mağazalar ve fabrikaların büyük çoğunluğu kapalı. İstanbul'da sadece süpermarketler ve eczaneler açık. Sokaklarda fazla insan yok." dedi.
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