Birinci lige teknik adam dayanmıyor
Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından Spor Toto Birinci Lig'de teknik direktörlük değişikliğine giden takım sayısı 13'e yükseldi.
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