Bir Zamanlar Çukurova - 61. bölüm fragmanı
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 61. bölümünde nefes kesecek olaylar yaşanıyor. Demir, Züleyha'nın mahkemesinin görüldüğü esnada son anda salona girer... Müjgan'ın intiharı sonrası hayatta kalıp kalamayacağı merak edilir... Tüm bunların ortasında küçük Adnan annesini aramaktadır. Müjgan'dan mektup alan Yılmaz, bir de hiç beklemediği bir mektup daha alır... İşte herkesin merak ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 61. bölümünün fragmanı
Hünkar, yaptıklarından bin pişmandır! Demir mahkemede Züleyha'yı kurtarsın diye binbir dil dökecektir. Demir, son ana kadar hareket etmez ama son anda salona gelecektir. Hünkar, Fekeli, Yılmaz, tüm konak ahalisi ve hatta Savcı Jülide nefesini tutarak Demir'in ifadesini bekler. Demir, hakime Züleyha'ya ne kadar büyük bir aşk beslediğini anlatacaktır. Ancak anlattıkça salondaki havaya da onun duygularına da yaşanan onca yılın tüm olaylarının ağırlığı dolacaktır. Mahkeme salonu, dava konusunu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirecek bir olaya daha şahitlik edecektir!
KÜÇÜK ADNAN, ANNESİNİ ARIYOR!
Nefesler tutulmuş mahkemeden gelecek haber beklenirken, konakta da çocuklar eğlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak özellikle Adnan, annesini çok özlemiştir. Hane halkı seferber olsa da, küçük çocuk annesini bulmak için en sonunda kendi başına çare arayacaktır!
MÜJGAN HAYATTA KALABİLECEK Mİ?
Yılmaz, Züleyha'nın mahkemesindeyken, oğlunu halası Behice ile birlikte çiftlikteki küçük konağa, kendi evlerine yollayan Müjgan, yaptıklarının vicdan azabı ile aldığı kararı uygulayacaktır. Müjgan, oğluna ve Yılmaz'a bir mektup bırakarak bileklerini keserek, hayatına son vermek isteyecektir.
YILMAZ'IN HAYATINI ALT ÜST EDEN İKİ AYRI MEKTUP!
Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için adeta mahkeme ile cezaevi arasında mekik dokumaya başlayacaktır. O mahkeme salonunda yine hepsinin hayatını alt üst edecek gelişmeler yaşanırken, Müjgan da yine herkesi alt üst edecek bir şey yapacaktır. Yılmaz, henüz bilmese de Müjgan ona ve oğluna bir mektup bırakarak yaşamına son vermeye kararlıdır. Ancak Yılmaz'ın alacağı tek mektup Müjgan'dan gelen olamayacaktır, Yılmaz'ın kalbini derinden yaralayan bir mektup daha vardır.
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