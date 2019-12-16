Bir Zamanlar Çukurova 48. Bölüm izle!
Fekeli ile Hünkar evlenecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova 48. Bölüm izle Yeni bölüm izle
Hastane koridorunda, 40 yıl gecikmiş teklifini yapan Fekeli, herkesi şoka sokmuştur! Başta Hünkar olmak üzere herkesin adeta dili tutulur. En büyük şoku ezeli düşmanlar Yılmaz ve Demir yaşar. Demir, Fekeli'nin üzerine yürür! Yılmaz ise hala, babasının bunu intikam için yaptığını düşünmektedir.
Sabahattin'in müdahalesi ile hastane koridorundaki alevli tartışma sona erer ve herkes evine gönderilir! Ama haber de tüm Adana'ya yayılır.
ŞERMİN VE BEHİCE YENİDEN İTTİFAK HALİNDE!
Çukurova ahalisi 'devlerin aşkı' haberini konuşmayı bitirmeden, "Fekeli'nin evlenme teklifi" dedikoduları bambaşka bir tarafa çevirecektir. Fekeli'nin, gazete haberi ile ihtiyaç duyduğu teselliyi kollarında bulacağını hayal eden Behice, evlilik teklifi haberiyle yıkılır! Ama henüz pes etmeye niyeti olmadığından soluğu Şermin'de alır.
GÜLTEN'İ KİM KAÇIRIYOR?
Gülten'e aşkından vazgeçmeye asla niyeti olmayan Çetin, onunla konuşmanın ve ikna etmenin yollarını aramaya devam ediyor. Ancak gündüz vakti Gülten'in bahçe duvarının arkasından kaçırılması, her şeyi değiştirecektir! Gülten, yüzleri kapalı iki kişi tarafından kaçırılır!
DEMİR BURNUNDAN SOLUYOR! GAFFUR VE SANİYE ÇİFTLİKTE Mİ KALACAK?
Gazete haberinin peşi sıra gelen teklif Demir'i çıldırtmıştır! Annesini de onunla ilgili hiçbir şeyi de görecek gözü yoktur! Bu öfkeden Gaffur ve Saniye de nasibini alacaktır! Karı koca zor bir seçim yapmak zorundadır.
ZÜLEYHA VE MÜJGAN ARASINDA NELER OLUYOR?
Aradaki duvar kalktığından adeta göz göze oturan Müjgan ve Züleyha arasındaki soğuk savaş, artık sözlere de dökülmeye başlar. Müjgan artık Züleyha'ya meydan okuyabilecek güçtedir! Fekeli ve Hünkar tüm Çukurova hayretler içindeyken ömürlerinin sonbaharını birlikte geçirmeye "Evet" diyecekler mi? Hünkar, Züleyha'nın gözünün önünde ondan çaldığı mutluluğa 40 yıl sonra kavuşacak mı? Demir annesinden, Yılmaz babasından tamamen vazgeçecek mi?
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
-
- Bir Zamanlar Çukurova 26. bölüm izle! | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça full izle
- Bir Zamanlar Çukurova 23. Bölüm izle - Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle
- Bir Zamanlar Çukurova 16. Bölüm
- Bir Zamanlar Çukurova 18. Bölüm
- Bir Zamanlar Çukurova 21. Bölüm
- Bir Zamanlar Çukurova 35. Bölüm izle | Sezon Finali
- Bir Zamanlar Çukurova 29. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 29. son bölüm tek parça full izle!
- Bir Zamanlar Çukurova 20. Bölüm
- Bir Zamanlar Çukurova 34. Bölüm izle!
- Bir Zamanlar Çukurova 25. Bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça full izle!
- Bir Zamanlar Çukurova 24. son bölüm full izle! Çukurova'da silahlar çekiliyor...
- Bir Zamanlar Çukurova 19. Bölüm
- Dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Yıldız futbolcu ocakta imzalıyor
- Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu! "Bundan sonra..."
- Falcao ile Feghouli arasındaki diyalog maça damga vurdu!
- Terim'den bir flaş karar daha! Nzonzi'den sonra o isim de yolcu...
- Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...
- İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının sineması
- Arda Turan bombası! Galatasaray diye beklenirken...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.