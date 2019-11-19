Bir Zamanlar Çukurova 45. Bölüm Fragmanı izle!
"Bazen kader insanın önüne öyle bir duvar çıkarır ki... Aşamazsın, yıkamazsın..."
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