Bir Zamanlar Çukurova 40. Bölüm izle!
Yılmaz oğlunu kucağına aldı!
Bir Zamanlar Çukurova 40. Bölüm izle yeni bölüm izle
Züleyha'ya kaçalım demek için gitmişken, Müjgan'a bunu yapamayacağına karar veren Yılmaz, dönüş yolunda baygın vaziyette Züleyha'yı bulmuştur. Onu hastaneye yetiştirmeye çalışırken, gözünü açan Züleyha, Adnan'ı sayıklar. Yılmaz, geri döner ve Adnan'ın hayatını kurtarır. Yılmaz henüz gerçekleri bilmese de Züleyha, Adnan ve Yılmaz ilk kez yan yanadır! Ve ilk kez birbirlerine sarılırlar! Hastaneye ulaştıklarında da Yılmaz Adnan'ı bırakamaz. Ta ki, Hünkar gelene dek!
ZÜLEYHA GERÇEKTEN KAÇTI MI?
Züleyha ve Adnan, Yılmaz sayesinde ölümden dönerken, Bağevinde ve Çiftklikte ise yer yerinden oynamıştır. Züleyha ve Adnan, tüm Adana'da köşe bucak aranmaya başlar. Hünkar, Yılmaz'ın yaptıklarının hesabını sormaya Fekeli'ye kadar gider!
HATİP AĞA CEZAEVİNDE DEMİR'İ ÇILDIRTTI! DEMİR PERİŞAN!
Hünkar, Züleyha ve Yılmaz'ı bulmak için seferberlik ilan etmişken, Hatip Ağa ise, Demir ve Hünkar'ın arasını bozmak ve Yamanlar'ı yeni bir krize sürüklemek için cezaevine Demir'i ziyarete gider. Ona öyle bir şey söyler ki, çıldıran Demir, yine hücre cezası alır! Hünkar bir kez daha Savcı Jülide'den ricacı olmak zorundadır artık. Üstelik bir de hatip Ağa'nın fırsatçılığı ile uğraşmak zorunda kalır.
FEKELİ YILMAZ İLE HÜNKAR'IN ARASINDA KALDI!
Züleyha'nın kayıp haberini aldıktan sonra Yılmaz'a ulaşmaya çalışan Fekeli, bir yandan da Hünkar'ı oğlunun bunu yapmayacağına inandırmaya çalışır. Ancak, Fekeli bile, gerçekten kaçmış olabileceklerini düşünecek haldedir! Bir yandan da etrafını saran akbabalara karşı Hünkar'a yardım etmek ister. "Sen bana yar da olsan, yara da olsan, sana kıyamam" diyerek, kavgalarının ortasında yine elini uzatır.
ÇİFTLİKTE KADINLAR ÖNE ÇIKIYOR SANİYE VE GÜLTEN ARTIK HÜNKAR'IN EN ÖNEMLİ EKİBİ!
Yamanlar bir yandan Züleyha'yı bulmanın telaşındayken, bir yandan da Demir'in cezaevinde olmasından fırsat bilenlere karşı itibarlarını korumak zorundadır. Hünkar, şirket ve Züleyha arasında koştururken, sağ kolu Saniye'ye daha büyük görevler verir. Saniye yanına Gülten'i de alarak, Hünkar'ın sünnet düğünü organizasyonunu üstlenir. Artık iki genç kadın ellerinde megafonları ve not defterleri ile Hünkar adına hayır işinin tüm sorumluluğu ile köyleri gezecektir. Ve Gülten yine Çetin ile karşılaşır.
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