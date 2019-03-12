Bir Zamanlar Çukurova 24. Fragmanı yayınland! Gerçek savaş şimdi başlıyor
ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24. Bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler şimdi merakla Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 24. Bölüm Fragmanı... Bir Zamanlar Çukurova hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz ve Bir Zamanlar Çukurova 24. Bölüm Fragmanını fotomac.com.tr'den izleyebilirsiniz...
Çukurova'nın yeni bölümünde sır perdeleri teker teker aralanmaya başlandı. Dizide dikkat çeken son bölümün ardından heyecan arttı. Şimdi izleyiciler büyük bir merakla yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte diziye dair dikkat çeken detaylar…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukurova'nın üstündeki sır bulutları dağılıyor! Olayların fitili bu sefer gizli saklı yazılmış bir mektupla alevleniyor. Demir atma töreninde Züleyha hakkında duyduklarıyla öfke nöbetine sürüklenen Demir, can dostu Cengaver'e kafa atıyor. Şoka uğrayan Cengaver ne olursa olsun her zaman arkasında durduğu arkadaşını silecek mi?
YILMAZ'IN KARARI MERAK EDİLİYOR
İki sevdayı birden kalbine sığdırmaya çalışan Yılmaz, Çukurova'yı dedikodu kazanına çeviren olaylardan sonra nasıl bir karar verecek? Hünkar tüm bu olanlardan sonra artık daha tedbirli olması gerektiğini biliyor ve gözünü karartıyor.
HÜNKAR YAMAN NE YAPACAK?
Oğlu Demir ve Yaman ailesi adının üstüne leke sürdürmemek için elinden geleni ardında koymayan Hünkar Yaman, ne kadar ileri gidecek? Züleyha'yı oğlu Adnan'dan koparacak kadar gaddarlaşacak mı?
MÜJGAN DOKTOR ÇUKUROVA'YI TERK EDİYOR
Olayların, duyduklarının ve Yılmaz'a duyduğu aşkın ağırlığında ezilen Müjgan Doktor valinizi toparlayıp Çukurova'yı terkediyor. Her yerde Müjgan'ı arayan Yılmaz'ın duydukları onu çileden çıkarıyor. Onca olay olurken Yılmaz'ın, Yamanlar'ın konağının bahçesinde keyifle kahvesini yudumlamasının sebebi ne?
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