Bir Zamanlar Çukurova 22. Bölüm
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Bir Zamanlar Çukurova 22. Bölüm

Bir Zamanlar Çukurova 22. Bölüm

Gerçekler ortaya çıkıyor!

Çukurova'da herkesin bildiği ama dile gelmeyen acı gerçekler bu bölümde gün yüzüne çıkıyor! Üstü türlü oyunlarla kapatılmaya çalışılan hakikatler çok can yakacak. Büyük Hanım'ın ortadan kaybolması tüm konağı ayağa kaldırmıştı! Neyse ki Demir Yaman, annesi Hünkar'ı ahalinin de yardımıyla buluyor! Züleyha, oğlu Adnan için taktığı maskeyi, Yılmaz ve Müjgan dedikodularına dayanamayınca bir kenara bırakıyor. Çukurova'ya damga vuracak bir itirafta bulunuyor; "Ben bir tek Yılmaz'ı sevdim. Elimde değil, kalbimin sahibi o. Vur, kır, öldür beni istediğini yap ama bunu değiştiremezsin, kalbimin sahibini değiştiremezsin". Bu sözler karşısında çılgına dönen Demir Yaman, Züleyha'yı kovuyor ama oğlu Adnan'ı vermemeye kararlı. Peki Demir, uğruna her şeyi feda edebileceği Adnan'ın, kendi oğlu olmadığını duyunca ne yapacak? Apar topar doğuma gittiğini düşünen Müjgan, arabada kendisine çekilen silahla burun buruna geliyor. Kendini insan hayatı kurtarmaya adamış olan Müjgan Doktor, ölümün soğuk nefesini ensesinde hissediyor. Masada tüm hevesi, coşkusu ve aldığı yüzükle başbaşa kalan Yılmaz, buluşmaya gelmeyen Müjgan'ın peşine düşüyor. Çukurova'ya gelecek sürpriz misafirler öyle şeyler söyleyecek ki yer yerinden oynayacak!

  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
07 Mart 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN