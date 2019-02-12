Bir Zamanlar Çukurova 15. Bölüm

Fekeli konağı basıyor!

Züleyha, birbirlerine silah çeken Demir ve Yılmaz'a 'beni öldürün, bitsin bu kavga' diye haykırınca, işler daha da çıkmaza giriyor. Öfkeden ve intikamdan gözü dönen iki adam, bu büyük karşılaşmada en acı gerçeklerle yüzleşiyor. Demir ve Yılmaz karşılaşmasının ardından, Yılmaz ortadan kayboluyor. Fekeli, Yılmaz'ın uzun süre yokluğundan şüphelenip, adamlarına her yeri aratıyor. Bir haber çıkmayınca ise Fekeli, Yamanlar'ın konağını basıyor. Yılmaz'a Demir'in zarar verdiğini düşünen Fekeli'nin gözü dönüyor. Onu bir anda karşılarında gören Hünkar ve Demir ise ne yapacaklarını bilemiyor. Konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır! Şermin, Züleyha ve Yılmaz gerçeğini sonunda öğreniyor. Bu bilgiyle Hünkar'ı tehdit etmeye hazırlanan Şermin, umduğunu bulabilecek mi?