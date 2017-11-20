"Bir kuruş almadan göreve başlayacağım"

Ümit Özat, Gençlerbirliği'nde göreve gelmesiyle ilgili olarak A Spor'a açıklamalarda bulundu. Ümit Özat'ın açıklamaları şu şekilde: "Ben ayrılırken şunu söyledim; "Bu takımı ben kurdum, başkan kimi istediysem aldı" dedim. Ayrılırken sarılıp ayrıldık, dostane bir şekilde ayrıldık. Dünkü maçın ardından geç saatlerde telefon geldi. Burası benim görevden kaçabileceğim bir yer değil. Evet bu takımı ben kurdum. Ben takımıma güveniyorum. Hiçbir para konuşmadan, tek kuruş konuşmadan, tazminat maddesi koymadan, bir kuruş almadan rahmetli başkana ve Gençlerbirliği armasına vefamızdan dolayı; büyüdüğümüz kulüp olan Gençlerbirliği'nde göreve başlayacağım. Ben hep şunu anlattım; sezonun 3. haftasında bazı şeyler yaşandı. Biz ne yaptıysak Gençlerbirliği'nin menfaati için yaptık. Geçen sezon bu zamanlar başkan çağırdı, "gel" dedi gittik. " .