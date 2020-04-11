Bir Fenerbahçe efsanesi: Can Bartu
Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatının birinci yıldönümünde anılıyor. İşte bu özel ismin hayat hikayesi...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in karantina günleri! 19 yaşındaki halinden daha zayıf
- Fenerbahçe'de 5 isim için karar verildi! Altay Bayındır...
- Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
- Sürpriz aday! İşte Fenerbahçe taraftarının hayalini kurduğu teknik adam
- Ersun Yanal sonunda patladı! 'Bu işi ben biliyorum...'
- Fenerbahçe'de sürpriz! Emre Belözoğlu...
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "3 kişi daha atılsaydı Fenerbahçe kazanırdı"
- Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki dev talip!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.