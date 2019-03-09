Binali Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret ederek, sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Aoç ile görüştü.
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