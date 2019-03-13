Bild'den şok Karius iddiası!
Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius'un, 4 aydır alacaklarını tahsil edemediği için FIFA'ya başvurduğu iddia edildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası caps patlaması
- Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
- Japonlar şaştı kaldı! Fenerbahçe...
- Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye attığı gole sevinmedi!
- Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! "Utanmıyor musunuz?"
- İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi! Makam aracı ve tespih
- Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ilginç detay! Gökhan Gönül, Tolgay Arslan...
- Beşiktaş'ta bir dönem kapandı! Gökhan Töre'nin yeni adresi...