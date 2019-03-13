Bild'den şok Karius iddiası!
Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius'un, 4 aydır alacaklarını tahsil edemediği için FIFA'ya başvurduğu iddia edildi.
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