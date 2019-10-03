Bilal Erdoğan: Kendi kimliğimizi ve kültürümüzü kuşanacağız
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, organizasyonun açılışında konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Öncelikle kendi kimliğimizi ve kültürümüzü kuşanacağız" dedi ve festivale erken saatlerde katılım gösteren ziyaretçilere teşekkür etti.
Bilal Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Yüzlerce yıl ecdadımız teknolojide, bilimde sanatta ve edebiyatta dünyaya öncülük ederken, kültürümüzü yüceltmek için bunları yaptılar. Bizler de millet olarak 'Artık biz yapamayız, biz bu halimizle kaybetmeye mahkumuz, biz asla filancaları geçemeyiz' diye düşünmeyeceğiz. Kendi kimliğimizi ve kültürümüzü kuşanacağız. Bize ait olana sahip çıkacağız. Çünkü o zaman yine bizim bir kültürel kodumuz olan iddiamıza ve özgüvenimize kavuşacağız. O yüzden çocuklar ve gençler, lütfen bizim olana sahip çıkın. Bizim müziğimizi dinleyin. Bizim oyunlarımızı oynayın. Geleneksel spor ve oyunlarımızı unutmayın. Bizi biz yapan bütün bu kültürel ögelere sahip çıkın ki gelecekte dünyada yeniden iddia sahibi olalım. Geçmişimize yaslanmazsak, kültürümüzü yaşatmazsak soysuz kalırız.
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