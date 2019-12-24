Beşiktaş'tan TFF'ye VAR başvurusu
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı başvuruyla Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar detayları aktardı. İşte detaylar...
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