Beşiktaş'tan Talisca'ya mesaj!
Beşiktaş Yönetimi, siyah-beyazlı takıma dönmek istediği iddia edilen Anderson Talisca'ya haber gönderdi.
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