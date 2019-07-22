Beşiktaş'tan sol beke iki aday
Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Genk'ten Nastic ve Lazio'dan Durmisi için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
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