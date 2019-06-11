Beşiktaş'tan sağ bek harekatı
Sağ bek transferi için kolları sıvayan Beşiktaş'ta Nazım ?Sangare ve Junior Caiçara isimleri öne çıkıyor. Siyah beyazlılar iki futbolcu için de nabız yokluyor.
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