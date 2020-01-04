Beşiktaş'tan Pedro çıkarması
Beşiktaş Fiorentina'nın forveti Pedro için İtalyan kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor.
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