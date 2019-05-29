Beşiktaş'tan Moting'e yakın markaj
Transfer çalışmalarına hız veren ve skor yüküne katkıda bulunacak bir isim arayışında olan Beşiktaş, Fransız ekibi PSG'de forma giyen Maxim Choupo-Moting'i gündemine aldı.
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