Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Beşiktaş Kulübü, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destekte bulunacağını açıkladı. İşte detaylar...
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