Beşiktaş'tan Khedira harekatı | Video haber
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Atiba'nın artık yaşlanması, Dorukhan ve Medel'in ise isimlerinin transfer söylentilerine konu olması, siyah beyazlıları bu bölge için transfer arayışına soktu. Beşiktaş'tan Khedira harekatı! Alman futbolcu, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık olarak...
- Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu
- Beşiktaş o ismi bitirdi!
- Ve beklenen oldu! 5 yıldız eşyalarını topladı... Son dakika Beşiktaş haberleri
- Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı
- Beşiktaş'ın yıldızlarına Avrupa'dan teklif yağıyor
- Beşiktaş ilk transferi yaptı! Hem de 2 milyon euro'ya... Son dakika haberleri
- Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.