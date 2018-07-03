Beşiktaş'tan Kemal Sunal'a özel klip!

Beşiktaş, bugün Kemal Sunal'ın 18. yıl dönümü anısına özel bir klip yayınladı. Beşiktaş bu önemli gün ile ilgili "Kemal Sunal'sız geçen 18 yıl 7'den 70'e seni ve gülüşünü özlüyoruz, saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.