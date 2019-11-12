Beşiktaş'tan Karius harekatı
Sabah Sporu'nda Çiğdem Ceylan'ın konuğu Mehmet Emin Uluç Beşiktaş günemine dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de geride bıraktığımız 11. haftayı değerlendiren Uluç, Beşiktaş'ta kaleci Karius ile ilgili yaşanan gelişmeleri yorumladı.
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