Beşiktaş'tan Kagawa'ya markaj | Video haber
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa'nın durumunu yakından takip ediyor.
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