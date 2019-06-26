Beşiktaş'tan Kagawa'ya markaj | Video haber
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa'nın durumunu yakından takip ediyor.
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