Beşiktaş'tan Kadınlara Jest
Beşiktaş, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, Passolig sahibi kadın taraftarların Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile yapacakları mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Yıldız golcüden şok Beşiktaş açıklaması! Transfer...
- İnanılmaz... Transfere harcanan parada dev fark! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri...
- Beşiktaş'ta flaş gelişme! İki imza birden...
- UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i! Beşiktaş'tan 2 isim...
- Manuel Fernandes'ten Beşiktaş itirafı!
- Avcı'ın Burak Yılmaz kararı! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor 11'i
- Sophia'dan flaş Karius itirafı!
- Milli Takım EURO 2020'de! İşte sosyal medya paylaşımları...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.