Beşiktaş'tan İbrahimovic bombası
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Fikret Orman, 'Cenk iyi paraya giderse Ibrahimovic'i getireceğim' demiş. Balon mu, doğru mu bilemem." ifadelerini kullandı.
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