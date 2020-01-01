Beşiktaş'tan harcama limiti tepkisi
Beşiktaş kulüp lisans kurulu tarafından belirlenen takım harcama limitinde dikkate alınan finansman giderlerinin çalışmalarını sekteye uğrattığını söyledi.
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