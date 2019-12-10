Beşiktaş'tan hakem tepkisi
Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ, Kasımpaşa maçında siyah beyazlı takım aleyhine bir çok hatalı hakem kararı ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
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