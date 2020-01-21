Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı kararı
Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olup ligde 7. sıraya gerileyen ve liderin 10 puan uzağında kalan Beşiktaş'ta ortaya çıkan tablo düşündürüyor. Taraftarın da yoğun tepkisi sosyal medyada sürerken yönetime Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getirme çağrısı yapılıyor. Ancak siyah beyazlıların şu an için teknik direktör değişimini düşünmediği ve teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam edeceği öğrenildi.
Yönetimin, takımın oyunundan oldukça rahatsız olduğu ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya ilk devrede de benzer hatalarla çok puanlar kaybettiklerini dile getirdiği kaydedildi.
Siyah-beyazlı yönetim, eleştirilerin odağında bulunan teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam etme karar aldı.
Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş Süper Lig'de 18 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde grubunu 4. sırada bitiren siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında ise Erzurumspor'a 3-2 yenildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'tan Loris Karius kararı ve transfer!
- Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi için büyük hazırlık! Volkan Demirel...
- Sosyal medya yıkıldı! ''Pancu Karius'tan daha iyi kaleci''
- Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi
- Beşiktaş'ın ilgilendiği Guilherme'den transfer yanıtı
- Dev maç öncesi şok karar! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri
- Comolli bitiremedi Beşiktaş getiriyor!
- İtalyanlar duyurdu! Brezilyalı süper yetenek Beşiktaş'a transfer oluyor
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.