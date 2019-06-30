Beşiktaş'tan Di Placido atağı
Arjantin basını,? Beşiktaş'ın sağ bek adaylarından biri olan Di Placido için 2 milyon? Euro'luk teklif yaptığını yazdı.
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