Beşiktaş'tan çifte transfer hamlesi! – Fotomaç TV
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    Beşiktaş'tan çifte transfer hamlesi!

    Spor Toto Süper Lig'e veda eden Osmanlıspor'un iki yıldızı Umar Aminu ve Musa Çağıran, Beşiktaş ile anlaşmak üzere...İki oyunun da kiralanması için çalışmalar sürüyor. Bu transferin bir iki gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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