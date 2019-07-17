Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
Bir süredir İtalya'nın Lecce takımı tarafından ısrarla istenen Burak Yılmaz'ın geleceği ile ilgili Beşiktaş kulübünden açıklama geldi.
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